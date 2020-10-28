Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Квитко позирует в рваных штанах и "невидимом" топе. Красотка стоит у панорамного окна, а волосы оставила распущенными. Девушка в руке держит телефон, показывая там что-то. Фото вышло очень соблазнительным и горячим, ведь Анастасия не стеснялась показалать пышный бюст в таком маленьком для него наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я голоден по тебе, моя дорогая", "Есть mamacita, которые настолько велики, что у вас есть моя жизнь", "Ты дико красивая", "Моя богиня прекрасна", "Мамасита, как красиво", "Это мое очень мило", "Природная красота, люблю тебя", "Вау, детка, что происходит?", "Привет, Анастасия, уууууффффф, ты выглядишь супер красиво, моя Рейна", "Все Анастасия, что за рикотта, мамочка".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала пышные размеры своих форм в прозрачных брюках.

На одном из фото модель решила показать, как выглядит ее фигура в целом. Прозрачные белые брюки в сеточку ошеломили фанатов, ведь ягодицы звезды смотрелись и правда внушительно, особенно в сочетании с топиком пастельного оттенка без лямок.

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