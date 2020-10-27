Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала пышные размеры своих форм в прозрачных брюках
Пышногрудая модель является одной из самых обсуждаемых и скандальных моделей в Инстаграм. Благодаря своим формам девушка стала моделью белья и активно рекламирует одежду в личном профиле.
Чтобы привлечь как можно больше внимания, девушка не прилагает особых усилий, ведь она обладает шестым размером бюста, неестественно тонкой талией в 60 см и пышными бедрами. При этом вес Анастасии становит свыше 70 килограмм, тогда как рост ее не более 162 см.
На одном из фото модель решила показать, как выглядит ее фигура в целом. Прозрачные белые брюки в сеточку ошеломили фанатов, ведь ягодицы звезды смотрелись и правда внушительно, особенно в сочетании с топиком пастельного оттенка без лямок.
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«Великая женщина в мире; Tanbella como una🌹🌹🌹; Настенька ты очень красивая девушка;Ты обалденная;Такой красивый Амор 🤗🤗❤❤; твой персик красивый 😛😋; Так красотка❤️; bien ricas mmm🔥🔥❤️❤️😎😎😘Представьте, если бы вы упали ... 🐟; как из другого измерения🙈❤️; Это 💕 красивое зрелище .... 💕 здесь это не персик уже, а целый арбуз💕💕; роскошь, пожаренная нам; нельзя забыть такую».
Ранее мы также писали, что в купальнике или белье – девушка выглядит привлекательно и дерзко, ведь не скрывает ничего. При этом даже в платье Квитко едва ли выглядит скромно. Шестой размер бюста в открытых декольте скрыть не так просто.
Как видно на одном из фото, грудь девушки буквально вываливается из ее нарядов, однако модель считает это привлекательным. Поэтому она поворачивается к камере боком, чтобы показать заодно тонкую талию и довольно пышные бедра.
Вот что пишут под фото эксцентричной блондинки фанаты:
«Очень мило ❤; божественное и совершенное 💞; Невинное лицо @anastasiya_kvitko; Все круто! 😍❤️ Такая красивая;Красивый вид!!!; Какие вкусные буби; Мне нравится, как сидеть, хочу обнять тебя, любовь; Just mamacita😛😛; буйная красота сделала женщину».
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов