37-річна Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем в "Величному столітті" опинилася в несподіваній компанії

Як передає Politeka.net, в Instagram опублікували унікальний знімок. 50-річний турецький актор Халіт Ергенч, який виконав роль султана Сулеймана, показав свій "квітник" в реальному житті.

Ергенч в темному костюмі стояв трохи віддалік від трьох красунь: ближче до нього - справжня дружина актора Бергюзар Корель, слідом його екранна "кохана" Мер'єм Узерлі і третя панянка - Сельма Ергеч, яка зіграла в серіалі сестру Сулеймана Хатідже Султан.

Варто відзначити, серіальна сім'я Ергенча була в червоних нарядах. Мер'єм примудрилася похвалитися відвертим декольте перед носом його справжньої дружини. Звичайно ж, на фото всі мило посміхалися.

"Сулейман з дружиною, і дружиною і сестричкою по серіалу", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"А я все одно бачу, що вони чоловік і дружина 😁"

"Чарівно!!!🤗🤗🤗"

"👍Хороший серіал, можна дивитися, хоч не мильна опера"

"Які красиві😍"

"Всі актори Вогонь!!!🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Узерлі порадувала шанувальників неординарним відео зі свого ресторану Nosh Nosh. Нині вагітна зірка вирішила побалувати себе солоденьким. Вона насолоджувалася на камеру шоколадними цукерками, витворяючи з ними різні фокуси, а також чашкою гарячого напою.

Крім того, Мер'єм по-дитячому гримасувала, цілувала чашку і не соромилася поводитися трохи неадекватно. По всьому помітно, що зірка, яка незабаром вдруге стане мамою, ловила кайф від того, що відбувається.

"😍Обожнюю тебе🔥 🔥 🔥 🔥";" ти дуже мила 😍 🧁 я з'їм тебе!♥ ️ ♥ ️ ♥ ️!",- відгукнулися користувачі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнання: "що за дівчинка?».

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