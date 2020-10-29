37-річна Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем в "Величному столітті" опинилася в несподіваній компанії
Як передає Politeka.net, в Instagram опублікували унікальний знімок. 50-річний турецький актор Халіт Ергенч, який виконав роль султана Сулеймана, показав свій "квітник" в реальному житті.
Ергенч в темному костюмі стояв трохи віддалік від трьох красунь: ближче до нього - справжня дружина актора Бергюзар Корель, слідом його екранна "кохана" Мер'єм Узерлі і третя панянка - Сельма Ергеч, яка зіграла в серіалі сестру Сулеймана Хатідже Султан.
Варто відзначити, серіальна сім'я Ергенча була в червоних нарядах. Мер'єм примудрилася похвалитися відвертим декольте перед носом його справжньої дружини. Звичайно ж, на фото всі мило посміхалися.
"Сулейман з дружиною, і дружиною і сестричкою по серіалу", - йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"А я все одно бачу, що вони чоловік і дружина 😁"
"Чарівно!!!🤗🤗🤗"
"👍Хороший серіал, можна дивитися, хоч не мильна опера"
"Які красиві😍"
"Всі актори Вогонь!!!🔥🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, Узерлі порадувала шанувальників неординарним відео зі свого ресторану Nosh Nosh. Нині вагітна зірка вирішила побалувати себе солоденьким. Вона насолоджувалася на камеру шоколадними цукерками, витворяючи з ними різні фокуси, а також чашкою гарячого напою.
Крім того, Мер'єм по-дитячому гримасувала, цілувала чашку і не соромилася поводитися трохи неадекватно. По всьому помітно, що зірка, яка незабаром вдруге стане мамою, ловила кайф від того, що відбувається.
"😍Обожнюю тебе🔥 🔥 🔥 🔥";" ти дуже мила 😍 🧁 я з'їм тебе!♥ ️ ♥ ️ ♥ ️!",- відгукнулися користувачі.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнання: "що за дівчинка?».
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