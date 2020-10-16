Актеры турецкого сериала «Великолепный век» стали настоящими мировыми звездами благодаря успеху картины

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилась подборка детских фото звезд сериала, в которых, порой, трудно узнать знаменитостей.

«Актеры турецкого сериала "Великолепный век" в детстве. Правда милашки», - подписали подборку авторы аккаунта.

Так, исполнительница роли Роксоланы, актриса Мерьем Узерли в детстве была очень глазастой.

А вот Нур Феттахоглу была настоящей красоткой.

Актриса Пелин Карахан, которая сыграла Михримах Султан, похожа на себя в юном возрасте.

Больше всего в комментариях обсуждали школьное фото актера Бурака Озчивита, который сегодня стал настоящим красавчиком, хотя в юности красотой не отличался.

Стоит отметить, что Халит Эргенч, который сыграл султана, и в детстве был хорош собой.

Впрочем, другие актеры тоже удивили своими детскими снимками.

За день пост со звездами собрал почти две тысячи лайков. В комментариях оставили массу отзывов.

«Гюрем и Михримах прям с детства так смотрели», «Бурак! Почему у него с возрастом разъехались брови? Поссорились?», «Мне все нравятся, Хюррем особенно», «Ооо этот взгляд Мехримах», «Нет. Не милашки...некоторые откровенно страшноватые. А может фото просто неудачные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Султанша из "Великолепного века" ошеломила видом без штанов: "Вышла из зарослей и...".

А еще Politeka писала, что Хюррем из «Великолепного века» пленила образом в прозрачном корсете: «Ох, этот взгляд…».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости: «Что за девочка?».