37-летняя Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем в "Великолепном веке" оказалась в неожиданной компании
Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовали уникальный снимок. 50-летний турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана, показал свой "цветник" в реальной жизни.
Эргенч в темном костюме стоял чуть поодаль от трех красавиц: ближе к нему - настоящая жена актера Бергюзар Корель, следом его экранная "возлюбленная" Мерьем Узерли и третья барышня - Сельма Эргеч, сыгравшая в сериале сестру Сулеймана Хатидже Султан.
Стоит отметить, сериальная семья Эргенча была в красных нарядах. Мерьем умудрилась похвастать откровенным декольте перед носом его настоящей жены. Конечно же, на фото все мило улыбались.
"Сулейман с женой, и женой и сестрёнкой по сериалу😉", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"А я все равно вижу, что они муж и жена 😁"
"Прелесть!!!🤗🤗🤗"
"👍Хороший сериал, можно смотреть, хоть не мыльная опера"
"Какие красивые😍"
"Все актёры огонь!!!🔥🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Узерли порадовала поклонников неординарным видео из своего ресторана Nosh Nosh. Ныне беременная звезда решила побаловать себя сладеньким. Она наслаждалась на камеру шоколадными конфетами, вытворяя с ними различные фокусы, а также чашечкой горячего напитка.
Кроме того, Мерьем по-детски гримасничала, целовала чашку и не стеснялась вести себя немного неадекватно. По всему заметно, что звезда, которая вскоре во второй раз станет мамой, ловила кайф от происходящего.
"😍Обожаю тебя🔥🔥🔥🔥"; "ты очень милая😍🧁 я съем тебя!♥ ️ ♥ ️ ♥ ️!", - откликнулись пользователи.
Напомним, что Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости: «Что за девочка?».
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