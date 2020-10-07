Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан, показалась в новом необычном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я просто не могу понять, как поместить все эти удивительные продукты в свой компьютер», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Узерли позирует в непривычном для себя образе: прическе с закрученными «хвостиками», оранжевой кофте и очках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Самая шикарная», «На такой красавице закрутили бублики, чё стилисты пьяные?», «вау, что за девочка? Как зовут?», «хорошо выглядишь, султана», «моя королева», - пишут они.

До этого мы писали, что 37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна в Украине по роли Роксоланы в «Великолепном веке», удивила необычной прической

У себя в Инстаграм актриса опубликовала селфи, на котором предстала в очень молодежном образе. Узерли сделала модную среди молодых исполнительниц прическу из рожек. Она фотографировалась возле окна, чтобы свет и тень играли у нее на лице.

Стоит отметить, что выглядела актриса замечательно. Смелый эксперимент удался, так как прическа пришлась ей к лицу. Актриса надела яркую оранжевую водолазку, которая придала теплоты фото. Образ она дополнила красивым ожерельем и сережками.

Напомним, что Мерьем Узерли изумила видом в реальной жизни: «Просто прелесть!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли пленила новым образом в очках: «Современная султанша».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли удивила стройностью в коротком топе: "Любимая Хюррем".