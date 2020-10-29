Всі улюблені жінки 57-річного актора Сергія Жигунова фантастично схожі одна на одну

Як передає Politeka.net, у Instagram опублікували колаж з головними панянками в житті артиста: з двічі екс-дружиною Вірою Новіковою, зіркою "моєї прекрасної няні" Анастасією Заворотнюк і журналісткою Вікторією Ворожбит.

Примітно, що всі троє ніби копії один одного - миловидні мініатюрні брюнетки з яскравими рисами обличчя. Актор не зраджує своєму смаку.

Найбільше шкода в цьому, вже навіть і не трикутнику, віру Новікову.

Днями Жигунов виставив в Instagram фото документа про розлучення.

"Нехай поки полежить тут", - йдеться в підписі.

На Новікової актор одружився вперше в 1985 році. Шлюб розпався в 2007-му, коли стало відомо про роман Жигунова з Заворотнюк. У 2009 році актор повернувся до Новікової, одружившись з нею вдруге.

Через 11 років шлюб знову розпався - на горизонті виникла схожа на Заворотнюк гаряча красуня. З травня Жигунова стали часто бачити в компанії Ворожбит. Режим самоізоляції, до слова, Жигунов провів у заміському будинку разом з нею ж.

Користувачі активно обговорюють пригоди актора і його жінок:

"Так, забавно - всі жінки одного типажу😂 мабуть, тільки саме на такий тип реакція у даного персонажа...схоже, ставиться до жінок як до ляльок, змінює обридлу іграшку на нову ️ ️ "

"Ну Серьога і дає)))...нічо Віра чекай.....це не надовго...скоро повернеться знову....)))"

"Живе собі на втіху, бо знає, що є дорога назад"

"Мужичок з душком!!!"

"Який не постійний цей Жигунов. Пора б розсудитися вже не молодий він"

"Два рази зрадив. Хто він після цього?"

"У всіх жінок один тип зовнішності. Дуже схожі всі один на одного"

Нагадаємо, що слідом за копією Заворотнюк у Жигунова з'явився клон, скандал: "хлопці потрапили на гроші...".

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