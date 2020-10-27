Российский актер Сергей Жигунов после длительных слухов о романе с новой пассией наконец-то развелся с женой

Как пишет Politeka.net, об этом сам артист сообщил у себя в Инстаграм, оставив там фото свидетельства о расторжении брака с актрисой Верой Новиковой.

Как известно, 57-летний Жигунов не первый раз уходит от жены из-за интрижки на стороне. В 2007 году он бросил Новикову ради Анастасии Заворотнюк, с которой снимался в сериале «Моя прекрасная няня». После расставания с актрисой Жигунов вернулся к жене, вымолив у нее прощение.

Недавно в сети стали появляться слухи о том, что Сергей встречается с журналисткой и пиар-менеджером Викторией Ворожбит. Парочка даже проводила вместе карантин. Это поклонники отследили по их фото. 47-летняя Виктория оказалась невероятно сильно похожей на Заворотнюк. Сходство женщин кидается в глаза.

Стоит отметить, что под последним постом у Виктории оставили массу приятных отзывов. Негативные комментарии женщина не оставляет. По ее словам, это ее личная страница, а не «свободная трибуна».

«Вы очень красивая, я Вами восхищаюсь», «Вы шикарная пара!», «Услышала сейчас о вас от Веры Новиковой, захотелось посмотреть на Вас, и...подписалась. очень классные фото!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что вслед за копией Заворотнюк у Жигунова объявился клон, скандал: "Ребята попали на деньги...".

Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

Также Politeka писала, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.