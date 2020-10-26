Продюсер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов поставил фингал актрисе Вере Новиковой
Актриса сама рассказала об инциденте в программе "Судьба человека".
Незадолго до свадьбы с Жигуновым (они поженились в 1985 году) Новикова отмечала день рождения. Актриса пригласила гостей и хлопотала по хозяйству.
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Новикова ждала помощи от Жигунова, но так и не дождалась. В шутку актриса кинула тапком в возлюбленного.
"В ответ в меня полетел тапок ответный", – поведала Новикова.
Влюбленные начали ребячиться – бросали друг в друга все, что попадалось под руку. В итоге Жигунов поставил будущей жене фингал.
В результате Новикова встречала друзей и родственников с подбитым глазом. Актриса как могла замазала синяк тональным кремом.
При этом она подчеркнула, что случаев реального насилия в ее семье не было.
Напомним, Жигунов еще в мае подтвердил расставание с супругой. А 25 октября публично объявил о разводе с 61-летней Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака в Instagram.
Отметим, это не первый развод пары. Прожив 22 года в браке с актрисой Верой Новиковой, в 2007 "гардемарин" закрутил роман с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк и развелся с женой. Но счастье продлилось всего два года, Жигунов вернулся к Новиковой, и они снова поженились в 2009 году.
Что касается новой избранницы актера, то в последнее время его стали часто замечать в компании журналистки и кинопродюсера Виктории Ворожбит, которую называют копией Анастасии Заворотнюк. В Сети даже предполагают, что она намеренно копирует внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня», чтобы нравиться Жигунову.
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