Звезда "Гардемаринов" и бывший возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов обзавелся клоном
Об этом российский актер написал в своем Instagram, передает Politeka.net.
О том, что существует еще один "Сергей Жигунов", российский актер узнал из СМИ.
Ранее несколько российских изданий написали статью о том, что Сергей Жигунов якобы лишился недвижимости, а также раскрыли детали расставания актера с супругой.
Помолодевшая Пугачева с "унитазными зубами" и Галкин объявились на публике: "Рот не закрывается после..."
"На ступеньках театра": оборвалась жизнь знаменитого российского актера
Повзрослевшая дочь Киркорова потрясла внешностью: "Пучеглазенькие оба"
Украинцы бурно отреагировали на новую выходку Тины Кароль: "Стыдно за тебя катастрофически..."
После этой публикации Сергей Жигунов написал письмо в редакцию с требованием объяснить скандальную статью. И ответ журналистов не на шутку повеселил звезду "Гардемаринов".
Выяснилось, что в России существует еще один актер "Сергей Жигунов", о котором он не знал.
«Это другой Сергей Жигунов», или моя любимая рубрика «обзор прессы». Больше Сергеев Жигуновых. Хороших и разных!», - написал он в своем Instagram.
В другой публикации журналисты написали, что Сергей Жигунов якобы рассказал о своих психических расстройствах.
"Вдогонку. Если выяснится, что что имелся в виду не «другой Сергей Жигунов», то ребята, кажется, попали на деньги", - написал актер в другой своей публикации.
Поклонники, в свою очередь, посоветовали Сергею Жигунову не обращать внимание на таких журналистов.
"Сергей Викторович, успокоительные ванны, это огонь", "Оказывается, самое популярное имя и фамилия не Иван Иванов, а Сергей Жигунов!", "Сергей, зачем Вы реагируете на эту ересь? Нормальный человек (Ваши подписчики) никогда в это не поверит. Пожалуйста не принимайте это близко к сердцу", "Да ну, такая статейка, ну кто это издание знает и кто читает? Вот даже не стоит оно того. Я подписана на любимого артиста в Инстаграм и получаю новости и позитив из первых рук!", "Не дают вам скучать", "Нет слов, детский сад", "Интересно теперь где у нас ещё один Сергей Жигунов?", "Отлично отмазались..", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что у Анастасии Заворотнюк, у которой был роман с Сергеем Жигуновым, появился двойник.
57-летний российский актер Сергей Жигунов уже во второй раз бросает жену Веру Новикову. В первый раз он сделал это ради актрисы Анастасии Заворотнюк, теперь же - ради ее копии.
Актер коротает время в загородном доме с журналисткой из Владивостока и своей помощницей Викторией Ворожбит.
Напомним, любовник Заворотнюк набросился на Малахова из-за странного предложения
Как сообщала Politeka, любовник Заворотнюк Сергей Жигунов набросился на Малахова после скандального звонк "Он трус".
Также Politeka писала, что любовник Заворотнюк не удержался и нашел себе копию "прекрасной няни"