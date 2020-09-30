Такого позора еще не было

Звезда "Гардемаринов" и бывший возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов обзавелся клоном

Об этом российский актер написал в своем Instagram, передает Politeka.net.

О том, что существует еще один "Сергей Жигунов", российский актер узнал из СМИ.

Ранее несколько российских изданий написали статью о том, что Сергей Жигунов якобы лишился недвижимости, а также раскрыли детали расставания актера с супругой.

После этой публикации Сергей Жигунов написал письмо в редакцию с требованием объяснить скандальную статью. И ответ журналистов не на шутку повеселил звезду "Гардемаринов".

Выяснилось, что в России существует еще один актер "Сергей Жигунов", о котором он не знал.

«Это другой Сергей Жигунов», или моя любимая рубрика «обзор прессы». Больше Сергеев Жигуновых. Хороших и разных!», - написал он в своем Instagram.

В другой публикации журналисты написали, что Сергей Жигунов якобы рассказал о своих психических расстройствах.

"Вдогонку. Если выяснится, что что имелся в виду не «другой Сергей Жигунов», то ребята, кажется, попали на деньги", - написал актер в другой своей публикации.

Поклонники, в свою очередь, посоветовали Сергею Жигунову не обращать внимание на таких журналистов.

"Сергей Викторович, успокоительные ванны, это огонь", "Оказывается, самое популярное имя и фамилия не Иван Иванов, а Сергей Жигунов!", "Сергей, зачем Вы реагируете на эту ересь? Нормальный человек (Ваши подписчики) никогда в это не поверит. Пожалуйста не принимайте это близко к сердцу", "Да ну, такая статейка, ну кто это издание знает и кто читает? Вот даже не стоит оно того. Я подписана на любимого артиста в Инстаграм и получаю новости и позитив из первых рук!", "Не дают вам скучать", "Нет слов, детский сад", "Интересно теперь где у нас ещё один Сергей Жигунов?", "Отлично отмазались..", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что у Анастасии Заворотнюк, у которой был роман с Сергеем Жигуновым, появился двойник.

57-летний российский актер Сергей Жигунов уже во второй раз бросает жену Веру Новикову. В первый раз он сделал это ради актрисы Анастасии Заворотнюк, теперь же - ради ее копии.

Актер коротает время в загородном доме с журналисткой из Владивостока и своей помощницей Викторией Ворожбит.

Напомним, любовник Заворотнюк набросился на Малахова из-за странного предложения

Как сообщала Politeka, любовник Заворотнюк Сергей Жигунов набросился на Малахова после скандального звонк "Он трус".

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