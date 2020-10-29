Все любимые женщины 57-летнего актера Сергея Жигунова фантастически похожи друг на друга

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовали коллаж с главными барышнями в жизни артиста: с дважды экс-супругой Верой Новиковой, звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк и журналисткой Викторией Ворожбит.

Примечательно, что все трое будто копии друг друга - миловидные миниатюрные брюнетки с яркими чертами лица. Актер не изменяет своему вкусу.

Больше всего жаль в этом, уже даже и не треугольнике, Веру Новикову.

На днях Жигунов выставил в инстаграм фото документа о разводе.

«Пусть пока полежит здесь», — говорится в подписи.

На Новиковой актер женился впервые в 1985 году. Брак распался в 2007-м, когда стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к Новиковой, женившись на ней во второй раз.

Спустя 11 лет брак снова распался - на горизонте возникла похожая на Заворотнюк горячая красотка. С мая Жигунова стали часто видеть в компании Ворожбит. Режим самоизоляции, к слову, Жигунов провел в загородном доме вместе с ней же.

Пользователи активно обсуждают похождения актера и его женщин:

"Да, забавно - все женщины одного типажа😂 видимо, только именно на такой тип реакция у данного персонажа...похоже, относится к женщинам как к куклам, меняет надоевшую игрушку на новую 🤷🏻‍♀️"

"Ну Серега и дает)))...ниче Вера жди.....это не надолго...скоро вернется опять....)))"

"Живет в свое удовольствие, потому что знает, что есть дорога назад"

"Мужичок с душком!!!"

"Какой не постоянный этот Жигунов. Пора бы остепениться уж не молод он"

"Два раза предал. Кто он после этого?"

"У всех женщин один тип внешности. Очень похожи все друг на друга"

"Виктория очень красивая и похожа на Заворотнюк Анастасию!"

Напомним, что вслед за копией Заворотнюк у Жигунова объявился клон, скандал: "Ребята попали на деньги...".

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