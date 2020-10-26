Актер Сергей Жигунов развелся с женой, с которой уже однажды расставался из-за красавицы Анастасии Заворотнюк
Несколько месяцев назад артиста стали часто замечать в компании журналистки и кинопродюсера Виктории Ворожбит, передает Politeka.net. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" еще в мае подтвердил расставание с супругой. А теперь, 25 октября, Жигунов публично объявил о разводе с 61-летней Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака в Instagram.
«Пусть пока полежит здесь», — лаконично подписал актер снимок документа.
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Поклонники Жигунова называют новую пассию артиста копией Анастасии Заворотнюк. Некоторые даже предположили, что Виктория специально копирует внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Жигунов был женат дважды, и оба раза на одной и той же женщине. Прожив 22 года в браке с актрисой Верой Новиковой, в 2007 "гардемарин" закрутил роман с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк и развелся с женой. Но счастье продлилось всего два года, Жигунов вернулся к Новиковой, и они снова поженились в 2009 году. Первые слухи о связи актера с Ворожбит пошли в начале 2020 года.
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