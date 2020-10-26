Актер Сергей Жигунов развелся с женой, с которой уже однажды расставался из-за красавицы Анастасии Заворотнюк

Несколько месяцев назад артиста стали часто замечать в компании журналистки и кинопродюсера Виктории Ворожбит, передает Politeka.net. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" еще в мае подтвердил расставание с супругой. А теперь, 25 октября, Жигунов публично объявил о разводе с 61-летней Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака в Instagram.

«Пусть пока полежит здесь», — лаконично подписал актер снимок документа.

Поклонники Жигунова называют новую пассию артиста копией Анастасии Заворотнюк. Некоторые даже предположили, что Виктория специально копирует внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Жигунов был женат дважды, и оба раза на одной и той же женщине. Прожив 22 года в браке с актрисой Верой Новиковой, в 2007 "гардемарин" закрутил роман с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк и развелся с женой. Но счастье продлилось всего два года, Жигунов вернулся к Новиковой, и они снова поженились в 2009 году. Первые слухи о связи актера с Ворожбит пошли в начале 2020 года.

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