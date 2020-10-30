Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, вразила ідеальними формами

Знаменитість похвалилася своєю шикарною зовнішністю в Instagram, передає Politeka.net. Зараз на сторінку відомої красуні підписані 4,7 мільйона користувачів мережі, яких модель регулярно балує фотографіями своїх ідеальних форм.

Варто відзначити, що красуня народилася в травні 1992 року. Зараз їй 28 років і за цей час вона встигла багато досягти.

Своєю яскравою зовнішністю Калпо зобов'язана своїм батькам: її батько - італійського походження, а у її матері італійські та ірландські коріння. Обоє батьків є професійними музикантами.

Красуня грала на віолончелі з дитинства, а також займалася модельним бізнесом.

Зірка активно рекламує різні бренди. Так, цього разу вона опублікувала фото з чергових зйомок.

Модель постала в красивому купальнику білого кольору з зеленим містечком. Ліфчик красиво сів на грудях, а плавки на високій посадці, завдяки товстому поясу, ідеально виділяли тонку талію.

На одному зі знімків знаменитість сіла на коліна і розставила ніжки. Вона була в тонкому халатику, який трохи приспустила з плечей.

Позаду зірки можна помітити пляж.

"Ласкаво просимо в Кабо !!! ❤ ️ 😭 ",- написала знаменитість.

"Ніколи не розчаруєш", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо одягла плавки, натягнувши їх вище стегон, підкресливши ідеальні форми. Завершили образ різні прикраси, в тому числі бірюзові сережки і намисто.

Калпо розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись. Від форм знаменитості не можна відірватися.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

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