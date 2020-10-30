Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, впечатлила идеальными формами

Знаменитость похвасталась своей шикарной внешностью в Инстаграм, передает Politeka.net. Сейчас на страницу известной красотки подписаны 4,7 миллиона пользователей сети, которых модель регулярно балует фотографиями своих идеальных форм.

Стоит отметить, что красотка родилась в мае 1992 года. Сейчас ей 28 лет и за это время она успела много достичь.

Своей яркой внешностью Калпо обязана своим родителям: ее отец - итальянского происхождения, а у ее матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя являются профессиональными музыкантами.

Красотка играла на виолончели с детства, а также занималась модельным бизнесом.

Звезда активно рекламирует различные бренды. Так, в этот раз она опубликовала фото с очередных съемок.

Модель предстала в красивом купальнике белого цвета с зеленым городком. Лифчик красиво сел на груди, а плавки на высокой посадке, благодаря толстому поясу, идеально выделяли тонкую талию.

На одном из снимков знаменитость села на колени и расставила ножки. Она была в тонком халатике, который немного приспустила с плеч.

Позади звезды можно заметить пляж.

"Добро пожаловать в Кабо !!! ❤️😭", - написала знаменитость.

"Никогда не разочаруешь", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо надела плавки, натянув их выше бедер, подчеркнув идеальные формы. Завершили образ различные украшения, в том числе бирюзовые серьги и ожерелье.

Калпо распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь. От форм знаменитости нельзя оторваться.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».