Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала ідеальні форми в бікіні

Знаменита бразилійка народилася навесні 1981 року, пише Politeka.net. Будучи ще маленькою, Алессандра зрозуміла, що хоче стати моделлю.

Перші кроки в модельній кар'єрі почала в 12 років, коли вона вступила на модельні курси. З того часу її кар'єра летіла вгору і досі Амбросіо вважається однією з найуспішніших моделей у світі.

Красуня працювала в найбільших світових бренд-компаніях, серед яких: Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein і Ralph Lauren та інші.

Красуня володіє неймовірними формами. Дивлячись на її струнку фігуру не можна й уявити, що вона народила двох дітей - дочку Аню-Луїзу у 2008 році, і сина Ноа-Фенікса - у 2012-му.

На одному з останніх кадрів в Instagram модель продемонструвала витончені форми в мікро-бікіні бузкового відтінку. Купальний наряд тримався на найтонших бретельках, а посередині був невеликий розріз, з якого трохи визирав бюст.

У такому вигляді красуня позувала сидячи на пляжі на гойдалки. Зірка ніби милувалася природою через свої стильні окуляри.

За дев'ять годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і написали зірці багато приємних слів.

"Приголомшлива", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо вирішила опублікувати фото, на яких з вигідних ракурсів показує свої достоїнства під час купання.

Зірка зайшла у воду, вона підняла підборіддя і посміхнулася. Її очі прикривали сонячні окуляри. Видно, що красуня щаслива тут перебувати.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».