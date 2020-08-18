Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала про понедельник

На фото Алессандра показалась в синем купальнике. Красотка находилась в воде и плывла, показывая на камеру спину и пятую точку. Амбросио не стеснялась показать свое аппетитное тело, восхищая видом сверху. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Погрузитесь в блюз понедельника", - написала Алессандра.

"Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Самая красивая русалка", "Diva", "Я вижу ангела под водой. Может быть, русалка?", "Это потрясающе", "Идеальное тело, самая красивая и сексуальная, которая когда-либо существовала", "Вау, выглядит так невероятно, потрясающе красиво", "Никогда не видел одежды на этом теле", "Как красиво", "Ангел плавает в свете", "Всегда мама, никогда не подводила", "Это фантастическое фото и я желаю вам приятного воскресного вечера, дорогая".

Мы сообщали, что известная модель Алессандра Амбросио Victoria’s Secret показала себя и процитировала слова.

На фото Алессандра показалась в закрытом купальнике из сеточки.

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