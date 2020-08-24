Супермодель Алессандра Амбросио, которая является бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась фигурой в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах модель изображена во время отдыха с семьей во время дня рождения дочери. Как можно заметить, семейство отдыхает на Мальдивах.

Амбросио на камеру решила посветить моментом, когда она купалась с детьми, излучая красоту и элегантность в одном купальнике.

Однако ее поклонники не могли высказаться о красоте кумира, поскольку кадры она выбросила в Сторис.

До этого мы рассказывали, что ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками самым сокровенным

Звезда поделилась фото, на котором позировала рядом с сыном и дочкой. Красотка сверкнула своей идеальной фигурой, засветив пышную грудь в глубоком декольте. Кроме этого, модель засветила свои стройные худые ножки.

«Счастливого 4 июля!», - подписала пост модель.

Как известно, 4 июля американцы празднуют День независимости. Стоит отметить, что дети модели были одеты в цветах американского флага. У дочки на голове была одета красная бандана, а на сыне красовалась синяя рубашка в звездочки.

Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила невероятными размерами в купальнике: "Огненная красотка".

Как сообщала Politeka, раздетая Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

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