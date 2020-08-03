Ангел популярного бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошными формами в нестандартном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Волны позитива», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии модель позирует в нестандартном купальнике лежа на кушетке, демонстрируя роскошные формы просто на камеру. Знаменитость не стеснялась показывать роскошные прелести, меняя ракурс.

Однако поклонники Амбросио не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами красотка поделилась у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, порадовала знойным образом в бикини.

Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности, а для этого приспустила бретельку зеленого купальника, прикрыв грудь той же рукой.

"Я мечтаю о лете, которое длится вечно... ☀️💫", - подписала фото Амбросио.

В комментариях пользователи социальной сети восхитились внешностью Алессандры и подарили ей множество комплиментов.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".