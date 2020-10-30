Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала идеальные формы в бикини 

Знаменитая бразильянка родилась весной 1981 года,  пишет Politeka.net. Будучи еще маленькой, Алессандра поняла, что хочет стать моделью. 

Первые шаги в модельной карьере начала в 12 лет, когда она поступила на модельные курсы. С тех пор ее карьера летела вверх и до сих пор Амбросио считается одной из самых успешных моделей в мире. 

Красотка работала в крупнейших мировых бренд-компаниях, среди которых: Rolex, Giorgio Armani, Calvin Klein и Ralph Lauren и другие. 

Красотка обладает невероятными формами. Глядя на ее стройную фигуру нельзя и представить, что она родила двоих детей - дочь Аню-Луизу в 2008 году, и сына Ноа-Феникса - в 2012-ом. 

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На одном из последних кадров в Инстаграм модель продемонстрировала изящные формы в микро-бикини сиреневого оттенка. Купальный наряд держался на тончайших бретельках, а посередине имелся небольшой разрез, из которого немного выглядывал бюст. 

В таком виде красотка позировала сидя на пляже на качели. Звезда будто любовалась природой через свои стильные очки. 

За девять часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и написали звезде много приятных слов. 

"Потрясающая", - написал один из поклонников. 

Напомним, Алессандра Амбросио решила опубликовать фото, на которых с выгодных ракурсов показывает свои достоинства во время купания. 

Звезда зашла в воду, она приподняла подбородок и улыбнулась. Ее глаза прикрывали солнечные очки. Видно, что красотка счастлива здесь находиться. 

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».