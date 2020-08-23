Популярная супермодель Алессандра Амбросио, которая является звездой Victoria’s Secret, поразила красотой в микроскопическом купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Возвращение к моему любимому месту», - коротко говорится в сообщении.

Как можно заметить по посту красотки, Амбросио позирует на фоне лазурного моря на Мальдивах. Модель демонстрирует аппетитные формы в крохотном купальнике, задрав руки к верху.

«Божественная красотка», «вот это звезда. Светишь ярче солнца!», «ты прекрасна», «райская красота», «разве может быть что-то лучше этого?», «смотрю на это фото, и наслаждаюсь этой красотой», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась идеальным телом в бикини.

На снимке Алессандра Амбросио позирует в бассейне, погрузившись в воду по самые трусики. Судя по всему, она уже успела поплавать, потому что кожа блестит влагой, а мокрый купальник практически не скрывает пикантных деталей. Модель смотрит прямо на солнце, прикрив глаза ладонями.

Напомним, звездный ангел Victoria’s Secret в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже.

А еще Politeka писала, что раздетый ангел Victoria’s Secret сверкнула своими персиками на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда Victoria’s Secret поиграла со своими «мячиками» у всех на виду.