Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла білий костюм з тонкої тканини
Модель володіє незвичайною зовнішністю, яка привертає увагу в Instagram досить швидко. Не висока брюнетка з шостим розміром бюста швидко перетворилася на "копію Кім Кардашьян" через свої образи. Пишні стегна в поєднанні з тонкою талією Бахарі почала підкреслювати модними сукнями і костюмами, за що отримує сотні хвалебних образів.
Так як модель є рекламним представників онлайн-магазинів, у виборі нарядів вона не обмежена. На фото в соціальній мережі Бахарі завжди позує в різних нарядах з досить глибокими декольте або вирізами на стегнах.
Наприклад, в білому тонкому топі і спідниці довжини міді модель виглядала дуже спокусливо, а тонка тканина навряд чи приховала її фігуру. Завдяки сміливому вирізу вище середини стегна і зухвалому декольте, дівчина змогла показати ідеально засмаглу шкіру після відпочинку:
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"Ідеальна любов❤️; я дуже тобою захоплююся. Будь ласка, дайте мені шанс; чудово❗ 😘 😘; в захват в білому образі валить😍; добре; che Belle tette😍 😍 😍; ідеальна😘 😘 🔥; ангел в білому! ❤ ️ ; Люблю тебе, дитинко; 🔥молодець; приходь, якщо тобі занадто жарко; Ти така шикарна🖤 🖤; чому це так інтригує🔥; тітка, ти така гаряча; абсолютна досконалість😍 🔥❤️".
Ми також писали, що популярна Турецька модель прославилася після того, як почала ділитися в Instagram своїми фото, відзнятими для модного глянцю і реклами одягу.
Дівчина не перетинає межу і не надягає занадто відвертих нарядів, проте вона зовсім не приховує свої достоїнства в декольте. Яскраві сукні з глибокими вирізами вважають своєрідною родзинкою кожного образу Бахарі.
На одному з теплих вечірніх фото дівчина захопила пишною фігурою в ніжно-пудровій сукні. Дівчина змогла завдяки вдалому вбранню не тільки підкреслити тонку лінію талії, але ще і досить пишний бюст в v-подібному вирізі на декольте.
"Іноді вам просто потрібно, щоб одна людина сказала вам, що все буде добре. 💖 🐻 ",- романтично зазначила Бахарі під постом.
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