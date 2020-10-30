Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила белый костюм из тонкой ткани

Модель обладает необычной внешностью, которая привлекает внимание в Инстаграм довольно быстро. Не высокая брюнетка с шестым размером бюста быстро превратилась в «копию Ким Кардашьян» из-за своих образов. Пышные бедра в сочетании с тонкой талией Бахари начала подчеркивать модными платьями и костюмами, за что получает сотни хвалебных образов.

Так как модель является рекламным представителей онлайн-магазинов, в выборе нарядов она не ограничена. На фото в социальной сети Бахари всегда позирует в разных нарядах с довольно глубокими декольте или вырезами на бедрах.

К примеру, в белом тонком топе и юбке длинны миди модель выглядела очень соблазнительно, а тонкая ткань едва ли скрыла ее фигуру. Благодаря смелому вырезу выше середины бедра и дерзкому декольте, девушка смогла показать идеально загорелую кожу после отдыха:

«Идеальная любовь️❤️; Я очень тобой восхищаюсь. Пожалуйста, дайте мне шанс; Великолепно ❗😘😘; в восторг в белом образе повергает 😍; Хорошо; Che belle tette 😍😍обдает жаром😍; идеальная малышка😘😘🔥; Ангел в белом! ❤️; Люблю тебя, детка; 🔥Молодец; Приходи, если тебе слишком жарко; Ты такая шикарная 🖤🖤; почему это так интригует🔥; Тетя, ты такая горячая; Абсолютное совершенство😍🔥❤️».

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Девушка не пересекает черту и не надевает слишком откровенных нарядов, однако она совсем не скрывает свои достоинства в декольте. Яркие платья с глубокими вырезами считают своеобразной изюминкой каждого образах Бахари.

На одном из теплых вечерних фото девушка восхитила пышной фигурой в нежно-пудровом платье. Девушка смогла благодаря удачному наряду не только подчеркнуть тонкую линию талии, но еще и довольно пышный бюст в v-образном вырезе на декольте.

«Иногда вам просто нужно, чтобы один человек сказал вам, что все будет хорошо. 💖 🐻», - романтично отметила Бахари под постом.

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