Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, виставила сідниці у великій сітці

Пишнотіла модель прославилася своїми формами і відвертими нарядами, пише Politeka.net.

Красуня часто публікує в Instagram фото в найспекотніших образах. Цього разу модель постала у відвертому комбінезоні без білизни.

Зірка позувала на тлі багатоповерхівок, спершись руками об опору на балконі.

Красуня одягла наряд у велику сітку, з якого виставилися пружні сідниці. Красиву ніжку обплели тонкі смужки тканини, а другу - обтягнула тонка тканина лосин.

Спина зірки також, можна сказати, була оголеною. Довге волосся лягло акуратною хвилею, а доповнив образ макіяж з акцентом на красиві очі та пишні губи.

За шість годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили пишні форми зірки і написали їй багато приємних слів.

"Прекрасний ангел", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 253 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, Гюль Бахарі вибрала цього разу сукню з відкритим плечем, тому можна відразу побачити, що модель не одягла білизну. Образ модель доповнила яскравим макіяжем. Дівчина показувала себе в напівтемряві, заманюючи ідеальними вигинами.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі вбралася в незвичне плаття з велюрової тканини та приспустила тонкі бретельки з плечей, оголюючи таким чином ще й зону свого декольте, яка виявилася в підсумку ледь прихованою тканиною тісної сукні.

Фанати не залишилися байдужі до образу Бахарі, і, як завжди, обсипали зірку компліментами.

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