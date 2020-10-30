Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян,выставила ягодицы в крупной сетке

Пышнотелая модель прославилась своими формами и откровенными нарядами, пишет Politeka.net.

Красотка часто публикует в Инстаграм фото в самых жарких образах. В этот раз модель предстала в откровенном комбинезоне без белья.

Звезда позировала на фоне многоэтажек, оперевшись руками об опору на балконе.

Красотка надела наряд в крупную сетку, из которого выставились упругие ягодицы. Красивую ножку оплели тонкие полосочки ткани, а вторую - обтянула тонкая ткань лосин.

Спина звезды также, можно сказать, была обнаженной. Длинны волосы легли аккуратной волной, а дополнил образ макияж с акцентом на красивые глаза и пышные губы.

За шесть часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили пышные формы звезды и написали ей много приятных слов.

"Прекрасный ангел", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 253 тысячи пользователей сети.

Напомним, Гюль Бахари выбрала в этот раз платье с открытым плечом, поэтому можно сразу увидеть, что модель не надела белье. Образ модель дополнила ярким макияжем. Девушка показывала себя в полумраке, завлекая идеальными изгибами.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари надела необычное платье с велюровой ткани и приспустила тонкие бретельки с плеч, оголяя таким образом еще и зону своего декольте, которая оказалась в итоге едва скрытой тканью тесного платья.

Фанаты не остались равнодушны к образу Бахари, и, как всегда, осыпали звезду комплиментами.

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