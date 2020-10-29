Блогерка й телеведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва насмішила новою гламурною витівкою

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких потрясла безглуздими рухами тіла.

Запальна блондинка оголосила: "Все, я роблю новий Tik Tok челлендж. Гайда!". І почала потім забавно рухатися. Замість музичного супроводу за кадром було чути писклявий голос, співаючий "один раз на рік сади цвітуть". Весь процес, безумовно, покликаний викликати посмішку на обличчях глядача.

"Коли ви з подружкою прийшли на шоу талантів", - підписані кадри.

До слова, Настя постала в "вузьких" спортивних шортах і міні-маєчці білого кольору, продемонструвавши свій бюст. Метаморфози Настиних принад, до слова, останнім часом жарко обговорювалися в мережі.

Івлєєвій вдалося скинути зайві кілограми, але замість оплесків дівчина отримала від користувачів зауваження в дусі "а куди поділися груди". Блогерша прокоментувала ситуацію.

"Відкрию секрет: коли ти жирна — циц**і теж жирні. Коли ти струнка, то і циц**і стрункі. Мені особисто жирні циц**і не подобаються. Силіконові подобаються, а жирні ні! Я поки не хочу, ходжу зі стрункими. З моменту, як ми з вами познайомилися, я була товщою на 10 кг", — пояснила Настя.

Раніше ми повідомляли, Івлєєва здивувала своєю дитячою фотографією - дівчинка з блакитним бантом і каштановими завитками, зовсім не схожа на нинішню, розкуту блондинку.

"Настя, виявляється ось який у тебе колір волосся!", "Була принцесська, стала гроза району (Королівка)», «маленька небезпека», «ні, ну Настю реально не впізнати, так змінилася», - коментують користувачі.

Нагадавши, безсоромна Івлєєва з "Орла і Решки «влаштувала Брудні танці на підлозі:»треба з Елджеєм повторити".

Як повідомляла Politeka, хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".