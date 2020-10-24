Скандальная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая известна телезрителям по тревел-проекту "Орел и Решка", рассказала, как продвигаются съемки очередного сезона программы

По словам звезды, несмотря на то, что съемки производятся лишь во втором городе, у нее такое чувство, что она уже месяц как не была дома, сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм Насти.

"доброе утро😂 ппц, мы всего лишь ещё второй город снимаем, а по ощущениям, меня как будто уже месяц дома не было🧳🏡 хотя, впереди ещё 5 городов и три недели съёмок! Орёл и Решка-Девчата-каждый понедельник на телеканале «Пятница» в 19:00!❤️ смотрите? Если шо, на YouTubчике уже есть пару выпусков ох ах #опасность", – подписала фотографию Настя.

Кстати, на снимке Настя стоит на фоне столба, на котором есть предупреждающая надпись об опасности, которая подстерегает тех, кто решится обрисовать фасад здания.

На знаменитости – черная рубашка и коричневая куртка, ее волосы гладко зачесаны. Обращает на себя внимание то, что глаза Насти скошены, а на лице – коварная улыбка.

Фолловеры в комментариях оценили новый пост Насти, заодно поставив за каких-то сорок минут почти 95 тысяч лайков. Из этого следует, что Настя до сих пор "на волне" и чрезвычайно популярна.

"Самый смешной и душевный сезон.Всей семьей смотрим и угораем с тебя и Коваль,с нетерпением жду каждый новый выпуск ❤️ Лучший сезон❤️ Самое доброе утро ахах!😂💘Удачи Насть! Ждём следующий выпуск! Конечно смотрю!! Самый лучший сезон😻🤤 Хыхыхы Настюшка Опасность🔥 НАСТЮШКА ОПАСНОСТЬ НАШЛА СВОЮ ЛОКАЦИЮ 🔥😂😂😂 Как всегда непревзойденна😍 удачного рабочего дня Настюх! Обожаю А когда по телику покажут?♡ Это потому что к дому больше тянуть стало Настюшка- опасность", – написали фанаты.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева показала себя в соблазнительном образе. Звезда поделилась кадрами с бэкстейджа своей новой фотосессии у себя в Инстаграм.

На двух коротких видео можно увидеть, как Ивлеева старательно позирует на камеру. Для этих съемок она предстала в особенно дерзком образе. На ней черные джинсы в обтяжку с металлическим декором, а также короткий красный топ, под который она явно не стала надеть лифчик. При этом на бедрах красотки заметна полоска от ее черных трусов, которую она решила не прятать.

Напомним, что Настя Ивлеева в горячей позе заставила покраснеть от увиденного: «Жаркая кошечка».

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева показала настоящую страсть на полу, засветив лишнее: "Просто бомбезная!".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева в новом имидже поразила сходством с Дуа Липой: «Отвал башки просто».