Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая известна по тревел-шоу "Орел и Решка", впечатлила жарким видео
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором скомбинировала свое видео с отрывком из легендарного фильма «Грязные танцы». Ивлеева изображала героиню фильма и вместе с ней устроила грязные танцы прямо на полу.
«Какой ваш любимый фильм?», - подписала видео звезда.
За четыре часа ее пост посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях красотке оставили массу положительных отзывов. По мнению поклонников, муж Насти, российский рэпер Элджей должен был бы присоединиться к ней в этом ролике.
«Оригинально, Настюх», «Офигенно!», «А как же муж? Вот же ж кадр получился бы», «На месте мужика должен быть Алексей», «Настеныч, твой кино контент вызывает во мне чувство гордости», «Ахах, надо было с Элджеем повторить это», - пишут пользователи сети.
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