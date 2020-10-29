30-річна українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", роздражнила публіку "смачними" нарядами і позами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в примірювальній магазину одягу.

Дівчина продемонструвала завидні форми в різних нарядах - але кожен з пікантною "родзинкою".

Так, Міша в чорній шкіряній курточці, червоних чобітках і без штанів спокусливо присіла перед дзеркалом, збудивши стрункими ніжками. На іншому кадрі красуня козирнула принадами в фіолетовому піджаку, надітому на голе тіло. Також Романова показала себе в бежевому топі без ліфчика, який, здається, тримається на ній тільки завдяки пишному бюсту.

"Якщо чесно, дівчатка мене зрозуміють, але я не можу зупинитися на одному образі, який вам сподобався найбільше? Я обожнюю не просто шопінг, а коли я можу створювати унікальний і стильний образ, не виходячи з одного магазину. Сьогодні приміряла осінні луки і доповнила їх розкішним взуттям від італійського бренду. У таку стильну осінь я просто закохана, загорніть все🤪", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Хлопчики теж зрозуміли, до речі"

"Круте дівчисько!"

"Четверта фотографія просто супер!"

"Wow! Ну і як, питається, тут вибирати?😂все дуже круто виглядає 🐻 👌 🤍 "

"Кішечка 😻😁"

"Кофточка супер👍"

"Ідеальна 🔥"

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