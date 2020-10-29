30-летняя украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", раздразнила публику "вкусными" нарядами и позами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в примерочной магазина одежды.

Девушка продемонстрировала завидные формы в различных нарядах - но каждый с пикантной "изюминкой".

Так, Миша в черной кожаной курточке, красных сапожках и без штанов соблазнительно присела перед зеркалом, возбудив стройными ножками. На другом кадре красотка козырнула прелестями в фиолетовом пиджаке, надетом на голое тело. Также Романова показала себя в бежевом топе без лифчика, который, кажется, держится на ней только благодаря пышному бюсту.

"Если честно, девочки меня поймут, но я не могу остановиться на одном образе, какой вам понравился больше всего? Я обожаю не просто шопинг, а когда я могу создавать уникальный и стильный образ, не выходя из одного магазина. Сегодня примерила осенние луки и дополнила их роскошной обувью от итальянского бренда. В такую стильную осень я просто влюблена, заверните всё🤪", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мальчики тоже поняли, кстати"

"Крутая девчонка!"

"Четвертая фотография просто супер!"

"Wow! Ну и как, спрашивается, тут выбирать?😂всё очень круто смотрится🐻👌🏻🤍"

"Кошечка 😻😁😋"

"Кофточка супер👍"

"Идеальная 🔥"

Ранее мы сообщали, как Романова раскрепостилась на лестнице в черном мини-платье. Блондинка томно уселась прямо на ступенях, заманив идеальными ножками.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини

А еще Politeka писала, что ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских, певица ошарашила известием

Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова сверкнула завидным бюстом в купальнике