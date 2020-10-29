30-летняя украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", раздразнила публику "вкусными" нарядами и позами
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в примерочной магазина одежды.
Девушка продемонстрировала завидные формы в различных нарядах - но каждый с пикантной "изюминкой".
Так, Миша в черной кожаной курточке, красных сапожках и без штанов соблазнительно присела перед зеркалом, возбудив стройными ножками. На другом кадре красотка козырнула прелестями в фиолетовом пиджаке, надетом на голое тело. Также Романова показала себя в бежевом топе без лифчика, который, кажется, держится на ней только благодаря пышному бюсту.
"Если честно, девочки меня поймут, но я не могу остановиться на одном образе, какой вам понравился больше всего? Я обожаю не просто шопинг, а когда я могу создавать уникальный и стильный образ, не выходя из одного магазина. Сегодня примерила осенние луки и дополнила их роскошной обувью от итальянского бренда. В такую стильную осень я просто влюблена, заверните всё🤪", - подписала фото звезда.
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"Мальчики тоже поняли, кстати"
"Крутая девчонка!"
"Четвертая фотография просто супер!"
"Wow! Ну и как, спрашивается, тут выбирать?😂всё очень круто смотрится🐻👌🏻🤍"
"Кошечка 😻😁😋"
"Кофточка супер👍"
"Идеальная 🔥"
Ранее мы сообщали, как Романова раскрепостилась на лестнице в черном мини-платье. Блондинка томно уселась прямо на ступенях, заманив идеальными ножками.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
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