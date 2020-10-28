Американська модель Кайлі Дженнер захопила неймовірною фігурою, одягнувшись в одну білизну і сітку

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах Дженнер позує в одній білизні і сітці, доповнивши образ зеленою сукнею. А завдяки яскраво-червоному волоссю стає зрозуміло, що образ виконаний в стилі легендарного персонажа з мультфільмів.

"Кайлі, ти сама досконалість", "дуже красива», «вогонь вид», «просто королівський наряд на Хеллоуїн», "Ти занадто красива для мене", - пишуть вони.

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У себе в Instagram Дженнер опублікувала кілька пікантних знімків, які звели з розуму її шанувальників. Перше фото вийшло дуже гарячим. Кайлі була одягнена в леопардовий купальник і ковбойський капелюх. Вона вляглася на височину в вельми непристойній позі. Дівчина трохи розсунула ноги, вип'ятивши свою пишну п'яту точку.

"Моя леопардова колекція запускається», - повідомила зірка, яка вважає за краще самостійно рекламувати свої продукти.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в леопардових лосинах показала гордість сім'ї Кардашьян:»погана кішечка".

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