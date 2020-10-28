Американская модель Кайли Дженнер восхитила невероятной фигурой, облачившись в одно белье и сетку
Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
Так, на опубликованных кадрах Дженнер позирует в одном белье и сетке, дополнив образ зеленым платьем. А благодаря ярко-красным волосам становится понятно, что образ выполнен в стиле легендарного персонажа из мультфильмов.
«Кайли, ты само совершенство», «очень красивая», «огонь вид», «просто королевский наряд на Хэллоуин», «ты слишком красива для меня», - пишут они.
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У себя в Инстаграм Дженнер опубликовала несколько пикантных снимков, которые свели с ума ее поклонников. Первое фото получилось очень горячим. Кайли была одета в леопардовый купальник и ковбойскую шляпу. Она улеглась на возвышенность в весьма неприличной позе. Девушка немного раздвинула ноги, выпятив свою пышную пятую точку.
«Моя леопардовая коллекция запускается», - сообщила звезда, которая предпочитает самостоятельно рекламировать свои продукты.
Напомним, что Кайли Дженнер в леопардовых лосинах показала гордость семьи Кардашьян: «Плохая кошечка».
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