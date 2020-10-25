Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер восхитила бесстыжими фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дженнер опубликовала несколько пикантных снимков, которые свели с ума ее поклонников. Первое фото получилось очень горячим. Кайли была одета в леопардовый купальник и ковбойскую шляпу. Она улеглась на возвышенность в весьма неприличной позе. Девушка немного раздвинула ноги, выпятив свою пышную пятую точку.

«Моя леопардовая коллекция запускается», - сообщила звезда, которая предпочитает самостоятельно рекламировать свои продукты.

Стоит отметить, что пост Кайли наделал шуму, поскольку любые новинки от сестер Кардашьян раскупаются в один момент благодаря их многомиллионной аудитории. В комментариях у Кайли оставили массу слов поддержки.

«Невероятная новость», «Ты такая горячая», «Круто, не могу дождаться», «Продолжай в том же духе. Мы хотим больше одежды от тебя», «Какая ты красотка», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, Дженнер опубликовала более сдержанное фото, на котором позировала в белом обтягивающем топе. Девушка похвасталась своими невероятно красивыми волосами и макияжем. Кайли смотрела в кадр и была похожа на куклу. Она специально немного задрала топ, чтобы показать тонкую талию, которая только придает пикантности ее снимку.

Напомним, что Кайли Дженнер в леопардовых лосинах показала гордость семьи Кардашьян: «Плохая кошечка».

Как сообщала Politeka, аппетитная Кайли Дженнер померилась формами с подружкой, кадры соблазна: «Хищные малышки».

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