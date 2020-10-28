Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила шанувальників, подражнив їх пружними формами

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Ти хочеш частину мене", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Кіперман елегантно дефілює на камеру в майці з декольте і білосніжній спідниці. При цьому красуня посилає на камеру повітряний поцілунок.

Однак відповісти зірці її шанувальники не змогли, оскільки ролик Кіперман вирішила викинути у себе в Stories.

Як повідомлялося до цього, що дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе і розповіла про сонце

На фото красуня позувала в темному бікіні. Зірка лежала на столі і спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальні риси фігури. Волосся у дочки Брежнєвої були розпущені, а очі Соня закрила від задоволення. Фото вийшло сонячним і яскравим, адже Кіперман посміхалася в кадрі.

Шанувальники красуні оцінили фотографії в кілька тисяч коментарів, залишивши під знімком ще більше лайків. Багато з них захопилися неймовірною красою дочкою зірки, про що свідчать слова шанувальників.

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