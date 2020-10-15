Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман не постеснялась показать себя в откровенном образе

На странице юной звезды в Инстаграм появились три новых фото, на которых Соня запечатлена в купальнике, пишет Politeka.

Отметим, пляжный наряд довольно откровенен и не скрывает соблазнительных форм юной Сони.

"Теплые ветра", – подписала снимок Соня на английском языке.

Восторженные фолловеры тут же бросились зайкать эти снимки. Всего за 18 минут они поставили почти 800 лайков, а также оставили хвалебные комментарии. Некоторые из них отмечают, что девушке очень идут веснушки на ее лице.

"Без трусиков уверен что лучше Первое фото очень красивое👍🌹 Прекрасное тело! Игривое личико! Видимо, озорной характер!.. Да... и эти конопушки!", – пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя в необычном образе. На фото красотка присела на корточки в белых штанах и топе. Звезда позировала на балкончике, а волосы оставила распущенными. Волосы у Сони были распущенными. На втором снимке дочь Брежневой уже просто стояла и отвернулась от камеры, показывая себя со спины.

"Idk мужчина", - подписала фото молодая красотка.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Где такая красота?", "из России с любовью", "Огонь".

Также мы писали, что Соня устроила жаркую фотосессию, посветив прелестными формами. Девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенные кадры, на которых предстала в коричневой кожаной куртке, коротких шортах и черном бюстгальтере.

Сообщалось, что дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье.

Напомним, Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини

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