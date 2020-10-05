Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя в необычном образе
На фото красотка присела на корточки в белых штанах и топе. Звезда позировала на балкончике, а волосы оставила распущенными. Волосы у Сони были распущенными. На втором снимке дочь Брежневой уже просто стояла и отвернулась от камеры, показывая себя со спины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Idk мужчина", - подписала фото молодая красотка.
Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Где такая красота?", "из России с любовью", "Огонь".
Ранее мы сообщали, что юная дочь певицы Веры Брежневой устроила жаркую фотосессию, посветив прелестными формами.
Девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенные кадры, на которых предстала в коричневой кожаной куртке, коротких шортах и черном бюстгальтере.
Сообщалось, что дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье.
Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения.
Напомним, Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини
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