Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в открытом купальнике

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала снимок, на котором она в соблазительной позе позирует на фоне голубого неба.

На Соне – купальник зеленого цвета, совсем не скрывающий волнительных изгибов стройного тела девушки. Одной рукой знаменитость облокотилась на кресло, вторую вытянула вверх к облакам. Туда же обращен и взгляд девушки.

"Теплые ветра", – подписала снимок девушка.

Фолловеры моментально залайкали новое фото Сони, отметив в комментариях, какая она красивая и сексуальная.

Однако, через очень короткое время девушка удалила свою публикацию по неизвестной причине. Можно только догадываться, с чем это связано. Может, девушку смутили откровенные комментарии фолловеров, а возможно дочь за слишком смелый снимок выругала ее звездная мама – певица Вера Брежнева.

Отметим, Соня родилась в 2001 году в Украине. Ее отцом является бывший гражданский супруг Брежневой - Виталий Войченко. Они недолго пробыли вместе, и вскоре отчимом Сони стал украинский бизнесмен Михаил Киперман, который удочерил девочку, дал ей собственную фамилию и вместе с мамой подарил сестричку Сару.

Ранее мы сообщали, дочка Брежневой обескуражила откровенными снимками в необычном белом купальнике. Девушка крупным планом продемонстрировала завидный бюст в различных ракурсах, томно изгибаясь перед объективом.

«Винтажная детка», - подписала фото Соня.

«Солнце. Какая милая», «Поменьше бы загорала», «Очень красивая», «Люблю тебя», «Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит счастливая!», «Краше мамы», - отреагировали пользователи.

Напомним, Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини

А еще Politeka писала, что соблазнительная дочь Брежневой подразнила бюстом в бездонном декольте

Также Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Веры Брежневой копирует образ популярной матери