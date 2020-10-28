Супермодель з Великобританії Демі Роуз, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, захопила шанувальників апетитними розмірами

Фотографії знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, на знімках Демі Роуз позує в тісному боді, ефектно демонструючи значні форми з різних ракурсів. При цьому образ красуня доповнила елегантною зачіскою і практично невидимим макіяжем.

Уточнимо, що кадри знаменитість опублікувала в Stories, тому її шанувальники не змогли висловити слова захоплення кумиром.

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Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам-спокусливі образи моделі кожен раз збирають безліч захоплених відгуків.



Цього разу Роуз похвалилася перед своєю аудиторією неосяжними формами.

Підібравши потрібний ракурс і одягнувшись в леопардову накидку і бікіні, модель у всій красі продемонструвала своє тіло.

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