Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала невероятные формы в купальнике

Известная красотка постоянно демонстрирует фигуру в самых смелых нарядах, пишет Politeka.net. Такие внушительные формы действительно стоят внимания.

Модель прославилась, благодаря шикарной фигуре в форме песочных часов. Сейчас Деми находится на островах и регулярно демонстрирует на себе эффектные наряды.

Так, знаменитость записала сториз, представ в черно-белом купальнике. Модель подняла камеру на собой, чтобы продемонстрировать аппетитный вид сверху, как можно лучше.

Ткань едва ли удерживала пышную грудь, от которой нельзя было оторвать взгляда. Также Роуз надела белоснежные плавки, которые подчеркнули ее тонкую талию, при этом немного оголив ягодицы.

Модель распустила волосы, которые тут же развеивал легкий морской ветерок. В ушах у нее блестели круглые сережки.

Звезда улыбалась и смотрела в камеру чистым взглядом - просто наслаждение.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Но модель могла получить массу хороших слов в свой адрес в директ.

Напомним, Деми Роуз показала, как проводит отдых в теплых краях, демонстрируя фигуру в купальнике.

Так, модель предстала на одних из последних кадров в крохотном бикини. Красный купальник еле справлялся с тем, чтобы прелести Роуз не выставились, и не показались перед камерой во всей красе.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз надела микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, модель поразила видом на бюст шестого размера.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике