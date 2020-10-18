Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром

Как передает Politeka.net, жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.



На этот раз Роуз похвасталась перед своей аудиторией необъятными формами.

Подобрав нужный ракурс и облачившись в леопардовую накидку и бикини, модель во всей красе продемонстрировала свое тело.

Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве.

Ранее Деми Роуз записала сториз, представ в черно-белом купальнике. Модель подняла камеру на собой, чтобы продемонстрировать аппетитный вид сверху, как можно лучше.

Ткань едва ли удерживала пышную грудь, от которой нельзя было оторвать взгляда. Также Роуз надела белоснежные плавки, которые подчеркнули ее тонкую талию.

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