Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", приспустила халат и показала все достоинства

Знаменитая и яркая модель Деми Роуз запомнилась фанатам после скандальных отношений с бывшем парнем Кайли Дженнер. Именно после этого девушку начали называть второй Кардашьян, ведь она якобы похожа на пышнотелую модель такими же формами, темными локонами и внешностью в целом.

Сама Деми с такими высказываниями не соглашается, ведь отмечает, что она пластики не делала и похожа на саму себя. На одном из фото девушка решила восхитить своей естественной красотой, которую все обсуждают.

Роуз позировала в банном халате, соблазнительно приспустив тот до крайности – при малейшем движении тот может упасть с бюста. На голове Роуз также теплое белое полотенце, а сама девушка смотрит в сторону от объектива.

«Твое утро идеально; Я действительно хочу, чтобы ты уронила полотенце; Моя тоже ❤️😚; Ты прекрасна; веет опасностью❤️ 😍; Почему ты не пригласила меня на чай?; @janetguzman - самая безупречная великолепная красивая женщина в мире но ты тоже Деми, приятное фото; Доброе утро красавица; Ваш самый большой поклонник из Индии 😍; свежий и шикарный вид, нарушаем правила?; @demirose, ты меня не приглашаешь?; Ты красивее природы и твое сердце чище моря».

Ранее мы также писали, что Роуз есть что показать – в отличие от многих фитнес моделей она не делала пластических операций – она совсем не боится оказаться без одежды перед камерой. Ведь даже в платьях или милых кофтах Деми не будет выглядеть скромно.

Как видно на представленных фото в Инстаграм, бюст шестого размера скрыть практически невозможно. Поэтому Роуз с легкостью его подчеркивает, как и в этот раз в лавандовом платье с широким декольте и минимальной длинной самого наряда.

«Очень красивая девушка; Эти кокосы пахнут силиконом; Такой милый вид, ее лучший наряд; Красиво👍; Как прекрасная малышка; Приятный👍❤️Ты замечательная, ты сводишь меня с ума; Такой невинный наряд; Ты красивая; Красивый воздушный шар 🎈; Скучаю по тебе✨💓; 😍Белла и по форме; Абсолютно потрясающая, счастливая❤️; одна роскошь и соблазн в этом теле️❤️😍».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике