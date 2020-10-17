Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась яркими кадрами

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Несколько часов назад она показала в Instagram удивительные фото, на которых позировала на райском пляже.

Снимок вышел соблазнительный – знаменитость лежит на бронзовом песке – что полной мерой подчеркнул красоту Деми. Платье королевского синего оттенка благодаря утягивающему эффекту сделало формы и изгибы знойной дивы просто идеальными. А пикантный разрез на бедре позволил полюбоваться ее длинными ногами. Завершили образ распущенные волосы и яркий макияж в нюдовых оттенках.

Деми показала в одной локации несколько кадров. Единственное их отличие в том, что красотка принимает разные позы то выгибаясь, подставляя лицо лучам солнца, то просто стоит, призывно смотря в камеру.

Пользователи сети оставили под снимками сотни тысяч лайков и множество комментариев, в которых восхищались красотой Деми Роуз.

"Вы хотите поиграть со мной?", " Проницательный взгляд эффектной женщины и безграничной красоты🔥❤️ ", "Как всегда красиво и очаровательно! ❤", "Волшебная 💠", "Русалка", "Такая детка", "Небесная королева, ты такая красивая ангел ✨😍".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.