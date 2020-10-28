Популярний український телеведучий Дмитро Комаров захопив шанувальників, розповів, як до нього на зйомки прилетіла дружина-модель Олександра Кучеренко

Про це він розповів у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Це були особливі 5 днів зйомок у Гонконзі. Вперше до мене в експедицію прилетіла дружина Олександра Кучеренка ❤ і відчуття від роботи в експедиції стали, як вдома. Вранці я йшов на зйомку, а ввечері повертався в готель, майже як додому. Сьогодні о 22-45 на 1+1 ви побачите випуск, на зйомки якого мене надихала кохана. Звичайно ж, на небезпечні заходи, такі як полювання на змій або робота на великій висоті, Я Сашу не брав», - йдеться в повідомленні.

Водночас Комаров розповів, що була одна зі зйомок, на якій він зміг побути разом з дружиною.

«Але була і одна безпечна зйомка (рідкість для нас). Діма-Гонконгський дачник-городник. Як в одному з найбільших і найдорожчих мегаполісів планети, де квартири коштують мільйони і десятки мільйонів доларів, посадити петрушку і кріп, помідори і огірки, диню або папайю? Не стільки для їжі, скільки для душі: щоб у вихідний день полити, підгорнути, зібрати урожай, і після тижня роботи в офісі за комп'ютером на якомусь 125-му поверсі повозитися з землею»,-йдеться в тексті повідомлення.

На опублікованих знімках Комаров позує в оточенні своєї дружини на даху багатоповерхівки, де вони знімали сюжет. Шанувальники буквально "засипали" кумира компліментами й лайками.

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