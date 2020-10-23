Жена знаменитого украинского телеведущего и путешественникам Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко, похвалилась новым смелым образом
Она разместила фото в пикантном наряде на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Некоторое время назад девушка пошла по стопам своего возлюбленного и стала ведущей программы "Звездный спорт" на канале ICTV, а теперь регулярно появляется в эфире, щеголяя откровенными платьями и соблазнительными костюмами.
На этот раз красотка нарядилась в черное платье с прозрачной тканью на руках и животе. Одежда тесно обтянула тело Александры Кучеренко, подчеркнув все ее изгибы и округлости. По фигуре модели можно сказать, что ей нечего скрывать от поклонников - она очень стройная и спортивная. Кучеренко погладила рукой бедро, придав кадру еще большей пикантности. Вероятно, в таком виде жена Дмитрия Комарова появится в новом выпуске программы.
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Ранее Александра показала другой стильный образ для работы, надев черно-белый клетчатый пиджак, который дополнили крупные часы на руке и умеренный макияж. Во внешнем виде телеведущей самым яркий акцентом стала красная губная помада, которая идеально подошла к ее зеленым глазам.
Напомним, Комаров признался, как его обхаживает самая красивая украинка: "Украшает ягодками, сливки".
Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась роскошной фигурой в ярких нарядах.
Также Politeka писала, что жена Дмитрия Комарова из "Світ навиворіт" публично призналась в любви другому: "Выходные скоро...".