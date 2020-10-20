Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко поразила сходством с Анджелиной Джоли на новом фото

Ведущая поделилась новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке Кучеренко позирует в одном из парков Киева, наслаждаясь солнечным осенним днем. Ведущая позирует в стильных кожаных брюках, черной водолазке и розовом пиджаке, добавляющем изюминку всему ее образу. Волосы Александра оставила распущенными, а в макияже предпочла обойтись минимумом косметики.

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее фото и тут же принялись сравнивать ее с легендарной голливудской красоткой Анджелиной Джоли.

«Красивый лук) действительно здесь похожи на Анджелину Джоли», «Очень стильно», «Пиджак шикарный», «Шикарный стиль», «Красавица!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кучеренко опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе.

Кучеренко в легком темно-сером пальто со вставками из коричневой кожи позировала на мосту: на заднем фоне раскинулся прекрасный вид на Днепр, утопающий в осенних деревьях.

С идеальной укладкой и нежным макияжем Александра, держа в руках планшет, одарила зрителей милой улыбкой.

В подписи модель призналась в любви всему подряд и, как некоторые отметили, странно, что не мужу.

Напомним, Комаров из "Світ навиворіт" признался, как его обхаживает самая красивая украинка: "Украшает ягодками, сливки".

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась роскошной фигурой в ярких нарядах.

Также Politeka писала, что жена Дмитрия Комарова из "Світ навиворіт" публично призналась в любви другому: "Выходные скоро...".