Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко показала новое фото и рассказала о предмете, который реже всего использует в этом году

Ведущая и модель поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Наверное, самая бесполезная вещь 2020 года - губная помада. Ее все время приходится прятать под маской)) Но классика лишней не бывает - хоть на эфир «Зирковий спорт» накрашу) Есть здесь еще любительницы красной помады?», - поинтересовалась Кучеренко.

На фото она позирует перед камерой в стильном черно-белом пиджаке в мелкую клетку. Ее образ дополняет крупный аксессуар в виде часов на руке. Макияж Кучеренко оставила умеренным, однако добавила в него яркий акцент – красную губную помаду, которая идеально оттенила ее зеленые глаза.

Поклонники ведущей не смогли пройти мимо такого фото.

«Вы классная!», «Шикарная девушка красива с любой помадой, но с красной просто бомбезно!», «Вы очень красивая! Слежу за Вами и вдохновляюсь», «Энн Хэтуэй», «Красная помада шикарна», «50 оттенков красного, всегда под рукой и даже дома на карантине», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Кучеренко поразила сходством с Анджелиной Джоли на новом фото.

На снимке Кучеренко позирует в одном из парков Киева, наслаждаясь солнечным осенним днем. Ведущая позирует в стильных кожаных брюках, черной водолазке и розовом пиджаке, добавляющем изюминку всему ее образу. Волосы Александра оставила распущенными, а в макияже предпочла обойтись минимумом косметики.

Напомним, жена Комарова из «Мир наизнанку» ошарашила сходством с Анджелиной Джоли в роскошном образе: «Очень стильно».

Как сообщала Politeka, Комаров из "Світ навиворіт" признался, как его обхаживает самая красивая украинка: "Украшает ягодками, сливки".

Также Politeka писала, что молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась роскошной фигурой в ярких нарядах.