Жена известного украинского ведущего Дмитрия Коварова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко призналась, что изменилось в ее жизни за последнее время

Популярная украинская ведущая и модель поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем Кучеренко показала свою новую фотографию, на которой особенно хорошо ощущается осенняя атмосфера. На фото ведущая сидит в парке на лавочке и задумчиво рассматривает пожелтевших листок. Для прогулки она выбрала очень осенний образ: джинсы, коричневый замшевый пиджак и блузку с принтом в виде осенних листьев.

«Признаюсь. Я наконец полюбила осень)) Теплого и радостного воскресенья всем», - написала Кучеренко в подписи к снимку.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Красивая девушка», «Красавица ты и осень в Киеве», «Такую тёплую приветливую осень невозможно не полюбить», «Осень - прекрасная пора! Вы не разочаруетесь!», «Какие всегда удивительные фото у тебя!», «Шикарная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кучеренко разместила фото в пикантном наряде на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На этот раз красотка нарядилась в черное платье с прозрачной тканью на руках и животе. Одежда тесно обтянула тело Александры Кучеренко, подчеркнув все ее изгибы и округлости. По фигуре модели можно сказать, что ей нечего скрывать от поклонников - она очень стройная и спортивная.

Напомним, знойная жена Комарова из «Мир наизнанку» эффектно изогнулась в прозрачном платье: "нечего скрывать".

Как сообщала Politeka, роскошная жена Комарова из «Мир наизнанку» показала то, что обычно прячет.

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