Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров восхитил поклонников, рассказал, как к нему на съемки прилетела жена-модель Александра Кучеренко

Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Это были особенные 5 дней съемок в Гонконге. Впервые ко мне в экспедицию прилетела жена Александра Кучеренко ❤ И ощущения от работы в экспедиции стали, как дома. Утром я уходил на съемку, а вечером возвращался в отель, почти как домой. Сегодня в 22-45 на 1+1 вы увидите выпуск, на съемки которого меня вдохновляла любимая. Конечно же, на опасные мероприятия, такие как охота на змей или работа на большой высоте, я Сашу не брал», - говорится в сообщении.

В то же время Комаров рассказал, что была одна из съемок, на которой он смог побыть вместе с женой.

«Но была и одна безопасная съемка (редкость для нас). Дима - гонконгский дачник-огородник. Как в одном из крупнейших и самых дорогих мегаполисов планеты, где квартиры стоят миллионы и десятки миллионов долларов, посадить петрушку и укроп, помидоры и огурцы, дыню или папайю? Не столько для еды, сколько для души: чтобы в выходной день полить, окучить, собрать урожай, и после недели работы в офисе за компьютером на каком-нибудь 125-м этаже повозиться с землей», - говорится в тексте сообщения.

На опубликованных снимках Комаров позирует в окружении своей жены на крыше многоэтажки, где они снимали сюжет. Поклонники буквально «засыпали» кумира комплиментами и лайками.

Напомним, знойная жена Комарова из «Мир наизнанку» эффектно изогнулась в прозрачном платье: "нечего скрывать".

Как сообщала Politeka, роскошная жена Комарова из «Мир наизнанку» показала то, что обычно прячет.

Также Politeka писала, что жена Комарова из «Мир наизнанку» ошарашила сходством с Анджелиной Джоли в роскошном образе.