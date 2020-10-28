Популярна українська співачка Аліна Гросу після розлучення з чоловіком здалася в оточенні нового красеня
Знімки знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.
"ДНК скоро на ... як думаєте, вб'ють мене? Режисер наш і режіссенок мій..., із закінченням зйомок. Хвилювання і старання точно було не дарма. Нехай і твоя перша велика робота, але з такою професійною командою, вірою в тебе і твоїм талантом точно стане цукеркою", - йдеться в повідомленні.
На знімках Гросу позує в оточенні молодої людини, яка її обіймає. Уточнимо, що це відбувається на знімальному майданчику, в присутності знімальної групи.
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"Аліна ти коли небудь відпочиваєш?", "класний образ», «красиві», "дуже крута", - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка розлучилася зі своїм чоловіком незабаром після пишного весілля, здивувала худорбою
Аліна сиділа біля великої камери. Її волосся було розпущене і красиво обрамляли худе обличчя. Одягнена зірка була в теплий плащ. Видно, що фото робилося в потемках.
Нагадаємо, що Гросу після розлучення видала всю правду про заробіток колишнього чоловіка-росіянина: «найжахливіше...».
Як повідомляла Politeka, похмура Гросу не змогла приховати тугу за чоловіком після скандального розлучення: "хіба можна змінити...".
Також Politeka писала, що щаслива Гросу в прозорій кофті посвітила значними обсягами:»Прекрасна тілом і душею".