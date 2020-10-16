Сидел за компьютером по 20 часов в день

Известная украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала, как обстояли дела с деньгами в браке с ее бывшим мужем, российским предпринимателем Александром Комковым

Так, в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое вышло на ее YouTube-канале Vласть vs Vлащенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз), звезда призналась, что по факту ее экс-супруга можно назвать бизнесменом лишь с большой натяжкой.

Гросу пояснила, что формально Александр занимался развитием компьютерных клубов, однако акционерами были и другие люди. Поэтому артистке было трудно понять, ради чего ее муж проводит за компьютером по 20 часов в сутки.

«С одной стороны, когда ты очень крутой айтишник и что-то создаешь сам, я понимаю, что ты делаешь 20 часов в сутки. Но в компьютерном клубе играть? По факту это больше название. Но я не могу его сейчас обидеть и сказать: "Этого не было". Но в моем понимании бизнес – это немножко другое», - заметила Гросу.

Она также призналась, что в их семье деньги были общими, однако основной вклад в семейный бюджет делала все же она.

«В какой-то момент меня немножко прорвало. Ведь самое ужасное не когда человек нагло берет, а когда как ни в чем ни бывало и ты ничего не можешь сказать», - подчеркнула Гросу.

Напомним, что в конце сентября певица призналась, что развелась со своим супругом, не прожив в браке и года.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром...".

Также Politeka писала, что Гросу после развода излила душу, откровенные слова: «С тобой я буду, сколько пожелаю».