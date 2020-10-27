Популярна певица и актриса Алина Гросу, которая развелась со своим супругом вскоре после пышной свадьбы, удивила худобой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото со съемочной площадки. Алина сидела возле большой камеры. Ее волосы были распущены и красиво обрамляли худое лицо. Одета звезда была в теплый плащ. Видно, что фото делалось в потемках.

«А у нас наступили последние съемочные деньки проекта #ДНК в утепляшках, с горячим чаем и по крышам города, мы торжественно идём к финишной прямой. Уже к концу ноября вы сможете увидеть этот сериал и прожить с нами ещё одну маленькую киношную жизнь», - отметила Алина, поблагодарив за фото режиссера Романа Полянського, с которым ей одно время приписывали роман.

За несколько часов пост актрисы собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях Гросу оставили массу комплиментов. Правда, некоторые поклонники были шокированы ее худобой.

«Блондинкой было лучше», «Самая лучшая», «Красотка, только что-то сильно похудела, береги себя», «Ты просто неземная», «Красивая улыбка у тебя, а ты очень серьёзная такая», «Ты во всех вариантах прекрасная», «Такая худая», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Гросу в последнее время действительно выглядит болезненно худой и измученной, ее щеки на фото сильно впали. Возможно, дело в изнуряющем графике работы.

Напомним, что Гросу после развода выдала всю правду о заработке бывшего мужа-россиянина: «Самое ужасное…».

Как сообщала Politeka, мрачная Гросу не смогла скрыть тоску по мужу после скандального развода: "Разве можно изменить...".

Также Politeka писала, что счастливая Гросу в прозрачной кофте посветила внушительными объемами: «Прекрасна телом и душой».